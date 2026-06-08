«Чикаго» победил «Колорадо» и сравнял счет в серии плей-офф АХЛ, Мифтахов сделал 35 сэйвов

«Чикаго» в гостях победил «Колорадо» в шестом матче финальной серии Западной конференции АХЛ — 3:2.

Российский вратарь «Чикаго» Амир Мифтахов отразил 35 бросков в створ из 37. В запасе был другой российский голкипер — Руслан Хажеев. Запасным вратарем «Колорадо» был заявлен россиянин Илья Набоков.

В серии до четырех побед «Чикаго» сравнял счет — 3-3.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max