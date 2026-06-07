Милан Лучич объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Бостона» Милан Лучич объявил о завершении карьеры. 7 июня канадцу исполнилось 38 лет.

«Оглядываясь на свою карьеру, я искренне благодарен за то, что осуществил свою мечту играть в профессиональный хоккей, кульминацией которой стал Кубок Стэнли в 2011 году. Я хочу особенно поблагодарить «Бостон» за то, что они мне дали старт в профессиональном хоккее и вселили уверенность в мои силы для достижения новых высот», — сказал Лучич в заявлении, опубликованном Ассоциацией игроков НХЛ.

Форвард был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ-2006 под 50-м номером. Он играл за «Брюинз» с 2007 по 2015-й и с 2023 по 2024 год. Также Лучич выступал за «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Калгари».

В НХЛ он провел 1177 матчей и набрал 586 (233+353) очков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max