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«Возвращение Стэмкоса стало серьезным усилением». Каменский считает, канадец серьезно помог «Тампе» в третьем матче финала

04:20
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Обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо» Валерий Каменский отметил возвращение на лед Стивена Стэмкоса в третьем матче финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом». 30-летний канадец впервые за 210 дней принял участие в игре и отметился голом.

— Возвращение Стэмкоса стало серьезным усилением для «Тампы», — цитируют «Известия» Каменского. — Это не сильно видоизменило игру команды, но добавило ей вариативности и уверенности. Все-таки на лед вернулся капитан, который тут же своим голом показал свои лидерские качества, что воодушевило коллектив. Радует, что на его фоне не потерялся Никита Кучеров, открывший счет в игре.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1065002/aleksei-fomin/zarabotala-piaterku-tampa-razgromila-dallas-i-povela-v-finale

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