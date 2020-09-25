«Возвращение Стэмкоса стало серьезным усилением». Каменский считает, канадец серьезно помог «Тампе» в третьем матче финала

Обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо» Валерий Каменский отметил возвращение на лед Стивена Стэмкоса в третьем матче финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом». 30-летний канадец впервые за 210 дней принял участие в игре и отметился голом.

— Возвращение Стэмкоса стало серьезным усилением для «Тампы», — цитируют «Известия» Каменского. — Это не сильно видоизменило игру команды, но добавило ей вариативности и уверенности. Все-таки на лед вернулся капитан, который тут же своим голом показал свои лидерские качества, что воодушевило коллектив. Радует, что на его фоне не потерялся Никита Кучеров, открывший счет в игре.