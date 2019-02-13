"Вегас" уступил "Аризоне" и потерпел пятое поражение в семи последних матчах

"Аризона" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2.

В составе победителей отличились Джордан Истерли, Алекс Гальченюк, Ник Казинс, Джош Арчибальд и Рихард Паник. За хозяев поля шайбы забросили Брэндон Пирри и Нэйт Шмидт.

"Вегас" потерпел пятое поражение в семи последних матчах.

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"Вегас Голден Найтс" - "Аризона Койотс" - 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Голы: Истерли - 6 (бол., Степан, Чикран), 29:38 - 0:1. Гальченюк - 12 (Казинс), 34:00 - 0:2. Пирри - 9 (Икин, Меррилл), 34:29 - 1:2. Шмидт - 6 (Пачоретти, Штястны), 39:30 - 2:2. Казинс - 6 (Паник, Хиностроза), 49:21 - 2:3. Арчибальд - 6 (Степан, Яльмарссон), 57:48 - 2:4. Паник - 11 (п.в., Хиностроза, Яльмарссон), 59:03 - 2:5.

Нереализованный буллит: Смит (Вегас Голден Найтс), 36:33 (Вратарь).

Вратари: Флери (58:10 - 59:03) - Кюмпер.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 43 (16+18+9) - 26 (6+10+10).

Наши: - - -.

13 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.

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