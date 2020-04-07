«Вашингтон» оценил обложку журнала, лицом которого стал Овечкин

«Вашингтон» оценил фото капитана Александра Овечкина на обложке апрельского номера журнала о моде DC Modern Luxury. 34-летний хоккеист сидит в кресле в костюме и часами.

— Человек с обложки, — отмечено в Instagram клуба.

В текущем сезоне россиянин провел 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при показателе полезности «-12». Вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» он возглавляет снайперскую гонку.