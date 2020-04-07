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«Вашингтон» оценил обложку журнала, лицом которого стал Овечкин

05:22
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«Вашингтон» оценил фото капитана Александра Овечкина на обложке апрельского номера журнала о моде DC Modern Luxury. 34-летний хоккеист сидит в кресле в костюме и часами.

— Человек с обложки, — отмечено в Instagram клуба.

Cover man ?

Публикация от Washington Capitals (@capitals)

В текущем сезоне россиянин провел 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при показателе полезности «-12». Вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» он возглавляет снайперскую гонку.

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