Валерий Каменский: "Сент-Луис" показал беспрецедентный пример того, как можно за короткое время выйти из грязи в князи"

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский отметил, что главное - конец сезона, а не то, что происходит по ходу. По его словам, "Сент-Луис", выигравший плей-офф НХЛ, провел фантастическу. вторую половину сезона.

– "Сент-Луис" провел фантастическую вторую половину сезона, показав беспрецедентный пример того, как можно за короткое время выйти из грязи в князи, – цитируют "Известия" Каменского. – В этом величие НХЛ: сегодня ты можешь быть внизу таблицы, а уже завтра – бороться за титул. Неважно, что происходит с тобой по ходу сезона, главное, как ты его закончишь. Интересно найти хотя бы одного человека, который еще в конце регулярного чемпионата рискнул бы предсказать победу "Сент-Луиса", а не "Вашингтона", "Тампы-Бэй", "Бостона" или "Сан-Хосе".

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