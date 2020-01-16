Токкет будет тренировать команду Тихоокеанского дивизиона на Матче звезд НХЛ. Он заменит Галлана
22:12
Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет возглавит команду Тихоокеанского дивизиона на Матче звезд НХЛ. В это роли он сменит Жерара Галлана, сообщает официальный сайт НХЛ.
Great choice.— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) January 16, 2020
Coach Tocchet will lead the Pacific Division at #NHLAllStar.
? https://t.co/JjjaoQcICT pic.twitter.com/8iNK4iF5Cb
Накануне Галлан лишился поста главного тренера «Вегаса».
Матч звезд НХЛ-2020 состоится 24-26 января в Сент-Луисе.
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