Токкет будет тренировать команду Тихоокеанского дивизиона на Матче звезд НХЛ. Он заменит Галлана

Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет возглавит команду Тихоокеанского дивизиона на Матче звезд НХЛ. В это роли он сменит Жерара Галлана, сообщает официальный сайт НХЛ.

Great choice.



Coach Tocchet will lead the Pacific Division at #NHLAllStar.

? https://t.co/JjjaoQcICT pic.twitter.com/8iNK4iF5Cb — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) January 16, 2020

Накануне Галлан лишился поста главного тренера «Вегаса».

Матч звезд НХЛ-2020 состоится 24-26 января в Сент-Луисе.