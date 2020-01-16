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Токкет будет тренировать команду Тихоокеанского дивизиона на Матче звезд НХЛ. Он заменит Галлана

22:12
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Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет возглавит команду Тихоокеанского дивизиона на Матче звезд НХЛ. В это роли он сменит Жерара Галлана, сообщает официальный сайт НХЛ.

Накануне Галлан лишился поста главного тренера «Вегаса».

Матч звезд НХЛ-2020 состоится 24-26 января в Сент-Луисе.

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