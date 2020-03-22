Сыну Ковальчука исполнилось 10 лет

Сегодня исполнилось 10 лет сыну нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Артему. Мальчика поздравила с днем рождения в Instagram супруга хоккеиста Николь.

«Наш Артем! С днем Рождения тебя, любимый! Желаем тебе столько счастья, сколько ты подарил нам своим рождением! Будь самым-самым счастливым, наш мальчик! Очень сильно любим тебя, родной наш сынок, и всегда будем рядом!» — написала Николь Ковальчук в Instagram.

Пара воспитывает четверых детей: дочерей Каролину (2005 года рождения) и Еву (2015), сыновей Филиппа (2009) и Артема (2010).