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Шестеркин сыграет с «Чикаго»

21:41
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Российский голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго», сообщается в официальном Twitter клуба. Он пропустил три матча из-за травмы лодыжки.

Шестеркин в дебютном сезоне в лиге провел 7 матчей, в которых одержал 6 побед. В среднем за встречу он пропускает 2,18 шайбы, отражая 94,1% бросков.

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