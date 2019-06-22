Подколзин рад, что на драфте НХЛ его выбрал "Ванкувер"

Российский нападающий Василий Подколзин доволен, что его выбрал "Ванкувер" на драфте НХЛ под 10-м номером, сообщает официальный Твиттер турнира.

– Пока тяжело описать эмоции. Осознание только приходит. Знаю, что этот день останется в моей памяти на всю жизнь. Очень рад, что меня выбрал "Ванкувер".

Со мной здесь вся моя семья. Нервничал с самого утра до драфта. Меня не отпускало. Хотелось уйти в первом раунде, это была моя задача.

Знаю, что там были русские игроки. Великий Павел Буре, братья Седины и восходящая звезда Петерссон.

Планы на будущее? Не знаю, думаю, что будут решать агенты. У меня начинается медобследование в России, – сказал Подколзин в интервью пресс-службе НХЛ.

Подколзин в прошлом сезоне провел три матча за СКА в КХЛ.

Василий Подколзин рассказал о чувствах после того, как на драфте НХЛ его под 10-м номером выбрал "Ванкувер" #NHLDraft pic.twitter.com/lVe7u7j4Jw — NHL Россия (@NHLrussia) 22 июня 2019 г.

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