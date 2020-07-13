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НХЛ попросила фанатов записать кричалки в поддержку команд

13 июля 2020, 09:55
Артемий Панарин. Фото AFP
Артемий Панарин. Фото AFP
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Национальная хоккейная лига попросила фанатов записать кричалки в поддержку команд, которые примут участие в рестарте сезона, сообщает ESPN.

Клубы разослали подробные инструкции держателям сезонных абонементов. В этих справочных материалах дается разъяснения, что нужно говорить, на каком фоне, каким должно быть качество звука и многое другое.

К примеру, болельщиков «Рейнджерс» попросили проскандировать фамилии трех вратарей, которые могут сыграть в плей-офф: Хенрика Лундквиста, Игоря Шестеркина и Александра Георгиева. Также просят записать слова поддержки звездному вингеру команды Артемию Панарину, назвав его прозвище «Bread-man!» («Хлебушек» — прим. «СЭ»).

Напомним, что плей-офф будет проходить в двух городах — Эдмонтоне и Торонто. Клипы с записью речевок фанатов будут использовать во время матчей, а также предавать звук во время телетрансляций.

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