«Колорадо» переиграл «Рейнджерс», Наместников отметился голом

«Колорадо» в овертайме обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

Российский нападающий «Эвеланш» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой. Гол Павла Бучневича спас команду из Нью-Йорка в основное время. Вратарь Александр Георгиев? отразил 25 из 28 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Зибанежад — 41 (Ди Джузеппе, Фокс), 6:28 — 0:1. Жост — 8 (бол., Ландескуг, Макар), 11:27 — 1:1. Наместников — 17 (бол., Макар, Ландескуг), 23:55 — 2:1. Бучневич — 16 (Панарин, Фокс), 59:47 — 2:2. Макар — 13 (Комфер), 62:50 — 3:2.

Нереализованный буллит: Нието (К), 44:43.

Вратари: Францоуз — Георгиев (59:11 — 59:47).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 28 (8+9+9+2) — 32 (10+10+12+0).

Наши: Задоров (14.20/0/-1), Каменев (9.36/1/0), Наместников (14.20/3/0), Ничушкин (19.09/0/-1) — Бучневич (21.02/5/+1), Панарин (25.59/6/+1).

12 марта. Денвер. Pepsi Center.