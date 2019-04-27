Защитник "Нью-Джерси" и сборной России Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал об игре за океаном, жизни в США и России, а также высказал предположение, почему ему почти не дали шансов заиграть в НХЛ.

– Перед эфиром мы обсуждали конфликт Свечникова с Овечкиным. Что думаете на этот счет?

– Нельзя точно сказать. Овечкин поддергивал его, провоцировал. Сложно понять, кто первый начал. На видео было видно, что Свечников сам предложил драться. Но до этого была предыстория. Хоть в НХЛ и нет возраста, обидно, что на американской земле дерутся русский с русским. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

"В "Нью-Джерси" не хотели, чтобы я играл лучше. Забил – а меня отправили в АХЛ"