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Эффектный хит Питри против Кучерова. Видео

08:25
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Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» — «Тампа-Бэй» (1:3) защитник «Канадиенс» Джефф Питри провел силовой прием против форварда гостей Никиты Кучерова. Видео было опубликовано в Twitter.

Кучеров в этой игре набрал два очка за результативные передачи. Российский вратарь команды Андрей Василевский сделал 33 сэйва.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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