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Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Бостон»

05:58
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Бостон» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал голкипер Сергей Бобровский, который отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Второй звездой признан Эту Луостаринен, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку лучших Энтони Дюклер, который отметился голом.

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Евгений Козинов все материалы автора
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