Бишоп или Худобин? В «Далласе» не решили, кто сыграет в шестом матче против «Колорадо»

Тренерский штаб «Далласа» все еще не определился с основным вратарем на шестой матч серии плей-офф против «Колорадо». Напомним, что «Старз» ведут со счетом 3-2 в противостоянии.

Прошлый матч начал Бен Бишоп, восстановившийся после травмы, однако пропустил 4 шайбы после 19 бросков и был заменен на Антона Худобина.

— Мы обсудим этот вопрос в тренерском штабе, посмотрим, на кого из вратарей правильнее всего сделать ставку, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ главного тренера «Далласа» Рика Боунесса. — Все сводится к этому. Мы стараемся не заставлять вратаря играть два матча подряд, если только в этом нет острой необходимости. Сегодня у нас выходной, так что посмотрим, как будут обстоять дела завтра.

Если бы мы играли так же, а ворота защищал Антон, то результат был таким же, — сказал Боунесс. — Мы не там ищем виноватых. Надо смотреть на пятерку, слабо сыгравшую перед вратарем. Здесь проблема. Вратарь не виноват. Проблема заключается в том, как мы играем перед ним, и не так уж важно, кто в воротах: Худобин, Оттингер или Бишоп.