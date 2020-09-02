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Бишоп или Худобин? В «Далласе» не решили, кто сыграет в шестом матче против «Колорадо»

11:00
Антон Худобин меняет Бена Бишопа. Фото nhl.com
Антон Худобин меняет Бена Бишопа. Фото nhl.com
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Тренерский штаб «Далласа» все еще не определился с основным вратарем на шестой матч серии плей-офф против «Колорадо». Напомним, что «Старз» ведут со счетом 3-2 в противостоянии.

Прошлый матч начал Бен Бишоп, восстановившийся после травмы, однако пропустил 4 шайбы после 19 бросков и был заменен на Антона Худобина.

— Мы обсудим этот вопрос в тренерском штабе, посмотрим, на кого из вратарей правильнее всего сделать ставку, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ главного тренера «Далласа» Рика Боунесса. — Все сводится к этому. Мы стараемся не заставлять вратаря играть два матча подряд, если только в этом нет острой необходимости. Сегодня у нас выходной, так что посмотрим, как будут обстоять дела завтра.

Если бы мы играли так же, а ворота защищал Антон, то результат был таким же, — сказал Боунесс. — Мы не там ищем виноватых. Надо смотреть на пятерку, слабо сыгравшую перед вратарем. Здесь проблема. Вратарь не виноват. Проблема заключается в том, как мы играем перед ним, и не так уж важно, кто в воротах: Худобин, Оттингер или Бишоп.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/stars-undecided-on-goalie-for-game-6/c-318848394

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