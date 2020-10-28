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Бертуцци подписал контракт с «Детройтом»

06:59
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«Детройт» объявил о подписании нового контракта с нападающим Тайлером Бертуцци. 25-летний канадец поставил подпись под однолетним соглашением на 3,5 миллиона долларов. Условия были основаны на решении независимого арбитража.

В прошлом сезоне 25-летний канадец установил личный рекорд результативности, набрав 48 (21+27) очков в 71 матче. Он не смог договориться сразу о новом контракте с «Детройтом». Игрок, который находится в статусе ограниченно свободного агента, обратился в арбитраж.

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