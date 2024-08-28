Вайсфельд — об эпизоде матча «Металлург» — «Нефтехимик»: «Нет нарушения, даже предмета для обсуждения»
Эксперт Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент в матче «Металлург» — «Нефтехимик» на Мемориале имени Ивана Ромазана.
В третьем периоде нападающий магнитогорской команды Даниил Вовченко получил серьезную травму после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не нашли нарушения в данном эпизоде, после чего Разин в знак протеста увел команду со льда.
«А как вы считаете? Я, например, вообще не вижу никакого нарушения. Какое здесь нарушение? Например: он локтем попал, ноги от льда оторвал или он в голову ему бил? Тут нет нарушения, даже нет предмета для обсуждения, говорить не о чем. Я не вижу в этом эпизоде предмета для дискуссий», — сказал Вайсфельд «СЭ».
«Металлургу» присудили техническое поражение в этом матче. Продолжительность встречи составила 49 минут.
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