Спортдиректор «Металлурга» — о травме Вовченко: «За такие удары дисквалифицировал бы на шесть месяцев»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал инцидент в матче «Металлург» — «Нефтехимик» на Мемориале имени Ивана Ромазана.
В третьем периоде нападающий магнитогорской команды Даниил Вовченко получил серьезную травму после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не нашли нарушения в данном эпизоде, после чего Разин в знак протеста увел команду со льда.
«Посчитали, что такой прием для предсезонной подготовки и тренировочных игр неприемлем. Это подготовка к сезону, а не какое-то побоище. Надо играть в хоккей, а не бить людей. Этот парень, который бил Даниила, всю игру бегал за нашим молодым Козловым, потом другого хотел ударить. В конце концов, он добился своего. Во избежание травм приняли решение покинуть лед. Реакция лиги? Судейский департамент будет решать. Но я за такие удары на предсезонке дисквалифицировал бы людей на три-шесть месяцев без сохранения зарплаты. Наверное, потом хоккеисты задумались бы об ударах: стоит их делать или нет», — сказал Гомоляко «СЭ».
«Металлургу» присудили техническое поражение в матче. Продолжительность встречи составила 49 минут.
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Металлург Мг – Локомотив
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