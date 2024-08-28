Разин увел «Металлург» со льда в предсезонном матче с «Нефтехимиком»
Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко получил серьезную травму во время матча с «Нефтехимиком» на Мемориале имени Ивана Ромазана.
Хоккеист столкнулся с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым после грязного приема соперника. Нападающего «Металлурга» увезли на носилках со льда.
Даниил Вовченко после столкновения с защитником «Нефтехимика».
Фото Скриншот трансляции
Даниила Вовченко увозят на носилках со льда.
Фото Скриншот трансляции
Судьи не нашли нарушения в эпизоде. Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин не согласился с этим решением и увел команду с площадки.
Предсезонный турнир проходит с 27 по 30 августа на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске. В соревнованиях принимают участие: «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»).
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