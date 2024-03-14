Плющев считает ЦСКА и «Ак Барс» главными разочарованиями Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал главные разочарования Кубка Гагарина в этом сезоне.

«Это «Ак Барс» и ЦСКА, два финалиста прошлогоднего розыгрыша. Причины их неудач — разные. Но если обобщить: они не имели права так играть перед своими болельщиками. Это клубы с историей, культурой, традициями. Весь чемпионат их лихорадило. Они как ехали с проблемами весь сезон, так и приехали в плей-офф», — цитирует Плющева «РБ Спорт».

ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии. «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» — 1-4.