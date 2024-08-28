Форвард «Металлурга» Вовченко рассказал о состоянии после силового приема Абросимова
Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко прокомментировал свое состояние после травмы, полученной в матче против «Нефтехимика» на Мемориале Ромазана.
«Ребята, всем спасибо кто за меня переживает. Все хорошо со мной», — написал Вовченко в своем Telegram-канале.
28-летнего нападающего унесли на носилках после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не наказали игрока «Нефтехимика» за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.
Источник: Telegram-канал Даниила Вовченко.
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