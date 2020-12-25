— В этом сезоне на официальном сайте КХЛ открылась онлайн-платформа «Бесценной лиги». Какие ваши впечатления об этом проекте? Какие фишки этой онлайн-платформы вам понравились?

— Я очень ценю, что у нас появилась такая онлайн-платформа — «Бесценная лига» и КХЛ стараются делать для болельщиков что-то новое, интересное. Мне нравится, как удобно и притягательно устроен сайт.

Что у любителей хоккея есть редкая возможность задать вопрос звездным игрокам и тренерам нашей лиги или узнать мнение эксперта по самым интересным оперативным темам. Что очень удобно, ты только посмотрел матч и можешь зайти на сайт и поставить звезду напротив того игрока, кто выступил наиболее сильно. И не будем забывать, что болельщики могут выиграть призы от «Бесценной лиги» — а значит, поднять себе настроение.

— В прошлом году «Бесценная лига» проводила множество активностей во время матчей КХЛ. Насколько сейчас в условиях пандемии для журналистов усложнилась работа на хоккее и подобных мероприятиях?

— Раньше было все просто — приходишь перед матчем в пресс-центр, со всеми здороваешься, шутишь, делишься впечатлениями и ожиданиями. Узнаешь какую-то информацию, готовишься к игре. Что-то спросишь у тренеров команд перед матчем, получая оперативную информацию, которая поможет в эфире всем комментаторам.

А теперь приходишь — и пусто. Карантин, вакуум. Многие пишущие журналисты уже остаются дома, потому что могут задать вопросы в Zoom.

Но мы к этому уже привыкли, и нужно похвалить КХЛ, которая в тяжелых условиях помогла нам всем быстро перестроиться. Все сохраняют дистанцию, носят маски, выполняют требования. Онлайн-конференции поначалу казались странными, и тренеры испытывали дискомфорт. Куда смотреть? Кому отвечать — черному экрану? А когда зависает интернет? Но все уже привыкли к Zoom, нашли в нем свои плюсы. Хотя живого общения по-прежнему не хватает. А ведь журналистика построена на общении и энергетике от собеседника.

И я скажу, что даже в такое время «Бесценная лига» проводит свои активности. Так, у нас уже была встреча в медиа-клубе журналистов на матче «Спартак» — «Авангард». Еще одна — в самом начале декабря на матче ЦСКА — «Куньлунь».

— С этого сезона «Бесценная лига» дает возможность болельщикам напрямую пообщаться с комментаторами — они могут зайти в специальный раздел «Задай вопрос звезде хоккея». Много ли вам приходит вопросов?

— Да, таких вопросов поступает достаточно много. И на них отвечают не только комментаторы, как Леонид Вайсфельд, Дмитрий Лукашов, но и легенда Борис Майоров...

Главное, это одна из редких возможностей, чтобы такие вопросы задать. Например, я раньше пересекалась с болельщиками до или после матча. Люди на эмоциях, приветствуют, мы разговаривали о хоккее. А теперь такое общение сведено к минимуму. Последний раз, кажется, я общалась с болельщиками в Санкт-Петербурге в начале октября, когда играли СКА и «Ак Барс», а туда отправилась бригада «Матч ТВ». И мне то общение показалось чем-то редким, нереальным!

Но на платформе «Бесценной лиги» всегда можно задать вопрос комментатору — и не только получить ответ, но и выиграть приз. Такая возможность нас всех объединяет.

Дарья Миронова.

— О чем болельщики чаще всего спрашивают, и какой был самый необычный вопрос?

— Вопросы комментаторам, игрокам и тренерам поступают самые разные. Например, у форварда «Витязя» Каспарса Даугавиньша спросили: «Как профессиональные спортсмены рассчитываются в ресторанах? Кто за кого платит?» Или у вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова поинтересовались: «Если вам нужно выйти в финале Кубка Гагарина, но или с блином, или с ловушкой — вы что выберете?» Или у главного тренера «Куньлуня» Алексея Ковалева одна из болельщиц хотела узнать: «Если завтра возродится «Атлант», и вам поступит предложение порулить этим клубом — вы согласитесь? И можете ли совмещать?»

А вот ответы вы сможете узнать, когда заглянете на онлайн-платформу «Бесценной лиги». И заодно сами зададите вопрос и выиграете призы.

— Лидер рейтинга «Бесценной лиги» — 42-летний Павел Дацюк. Как в таком возрасте он умудряется играть на таком уровне? И что вас больше всего поражает в игре Дацюка в этом сезоне?

— Меня очень радует, что Павел при новом главном тренере Билле Питерсе сразу стал главной фигурой «Автомобилиста», хотя прошлый сезон у него получился не самым ярким. И многие подумали: ага, ему уже 42 года, пора завершать карьеру!

Но Питерс, который работал с Дацюком в «Детройте», сделал его капитаном уральского клуба. И мы видим теперь, что Волшебник идет по паранормальному графику для его возраста, набирая около очка за матч.

А когда Дацюк вылетел из состава по состоянию здоровья, то его постоянные партнеры — Анатолий Голышев, Алексей Макеев — в каждом интервью говорили, как Павел их мотивирует, как за ним все тянутся и растут. В общем, в Екатеринбурге все равнение — на Дацюка.

— А кого бы вы включили в тройку «Бесценных игроков» КХЛ на данный момент?

— Всегда интересно видеть новые лица. Так, среди лучших защитников-бомбардиров лиги сейчас находится защитник «Авангарда» Оливер Каски. И он был одной из центральных фигур, когда «ястребы» принимали «Ак Барс» на арене в Петровском парке. Это была юбилейная игра в честь 70-летия омского хоккея, на нее еще приезжал Яромир Ягр. И вот Каски там забил победный гол. Да и вообще он играет в этом сезоне великолепно.

Очень полезно за «Салават Юлаев» играет форвард Теему Хартикайнен. Тащит на себе команду в этом сезоне после того, как из клуба ушел Линус Умарк. Ну ничего, лидеры в Уфе по-прежнему есть.

И посмотрите, как выстрелило минское «Динамо». Вряд ли это было бы возможно без усилий Брэндона Козуна. Выдал серию из семи матчей, в которых он забивал голы. Молодец!

— Что вообще для вас стало самых ярким впечатлением первых нескольких месяцев со старта нового сезона КХЛ?

— Самое яркое впечатление от нового сезона КХЛ — то, что этот новый сезон КХЛ стартовал. И продолжается! В то время, как во многих других лигах мира сейчас просто нет хоккея.

Очень здорово, что КХЛ сохраняет весь наш бизнес и поддерживает интерес к любимому виду спорта. Мы смотрим хоккей, говорим о хоккее, задаем вопросы и живем хоккеем. В наше непростое время это очень важно.

Григорий Иванов