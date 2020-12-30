Во вторник 22 декабря на Красной площади состоялся второй по счету «Бесценный Матч» под открытым небом, организованный КХЛ и Mastercard

Второй «Бесценный матч»

На лед вышла команда звезд, состоявшая из представителей шоу-бизнеса, знаменитых спортсменов, популярных журналистов и телевизионных комментаторов. Ее соперником стала российская сборная, представляющая клубы Женской хоккейной лиги.

Шикарный антураж в виде башен и стен легендарного Кремля, легкий мороз и зрители, облепившие огромную коробку по периметру, сделали игру незабываемым событием.

— Мastercard, поддерживая хоккей, постоянно ищет новые пути и интересные форматы, и вместе с партнерами мы создаем уникальные спортивные события, чтобы подарить болельщикам больше бесценных эмоций, — сказал во вступительной речи Тимофей Решетилов, менеджер по маркетингу и спонсорским активациям Mastercard. — Мы хотим, чтобы российский хоккей вошел в каждый дом и в каждую семью, ведь успехи спортсменов — это то, чем мы гордимся.

Вместе с КХЛ мы уже во второй раз организуем «Бесценный Матч», в котором женщины играют против мужчин. Насколько мне известно, нигде в мире не проводилось подобных мероприятий на таком высоком уровне при поддержке профессиональной лиги. Для Mastercard важно, что болельщики могут быть рядом с игроками и разделить эмоции друг с другом. Сегодня спортсменов пришли поддержать их коллеги, друзья и близкие. Вновь и вновь мы видим, что хоккей еще больше сближает людей.

Алексей Морозов и его двоюродная сестра Надежда. Фото photo.khl.ru

Морозов против сестры

Соперники, пусть и в несколько иных составах, встречались на этой же площадке в январе. Тогда блестящая игра голкипера уфимской «Агидели» Анны Пруговой позволила дамам добиться ничьей 3:3. Теперь ворота защищали Валерия Меркушева и Надежда Морозова — двоюродная сестра президента КХЛ.

Именно Алексей Морозов и открыл счет в матче, убежав в отрыв по правому флангу. Сборная ЖХЛ две недели провела на базе, целенаправленно готовясь к игре. На огромной площадке, как минимум в полтора раза превосходящей классический размер ИИХФ, помимо высокого мастерства необходима отмененная физическая готовность. Надо было видеть, как еле переводили дух заслуженные ветераны, возвращавшиеся на смену, — Алексей Яшин, Андрей Николишин, Алексей Бадюков.

Девушки смело брали под контроль шайбу, быстро неслись вперед и нарезали круги по чужой зоне. Сборную звезд спасал вратарь Александр Фомичев. Почувствовать уверенность в своих силах команде помогли несколько быстрых шайб. Когда счет стал 4:0 в пользу «звезд», на их скамейке появились улыбки. Спокойнее стал и главный тренер Дмитрий Федоров. Настроение поднялось очень высоко. Крылатая фраза «Господа, вы звери» из знаменитого советского фильма была встречена взрывом смеха.

Олимпийская чемпионка по бегу на коньках, заслуженный мастер спорта и депутат Госдумы Светлана Журова на матче присутствовала в качестве зрителя, хотя к клюшкам и шайбам тоже неравнодушна.

— Сама играю в хоккей, в нашей лиге женского хоккея тоже часто присутствует микс, когда девочки выходят вместе с мальчиками, — рассказала она. — Это хороший способ тренировки, и сейчас стало достаточно привычно. Рада, что мужчины тоже стали нормально на это реагировать. Первоначально они не понимали, как себя надо вести. Бывают забавные ситуации, когда мужчина удивляется: что это вы мне по клюшке ударили? А ничего, что до этого вы меня тоже ударили, только я не жаловалась. И мужики сразу соглашаются. Мы всегда на равных, это хоккей, тут различий никаких нет.

Андрей Николишин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Профи для подстраховки

Прекрасные дамы бились отчаянно, но их соперник сделал выводы из прошлого матча. «Тогда они просто закидывали шайбу вперед и постоянно нас опережали, убегая в атаке, — делился наблюдением специальный корреспондент Первого канала и защитник сборной «звезд» Антон Верницкий. — Мы этот опыт учли и в пару к каждому тихоходу поставили бывшего профи для подстраховки».

Сергей Гимаев-младший, в нынешнем сезоне еще успевший поиграть в КХЛ за «Куньлунь», в обороне работал за троих. В середине матча, состоявшего из двух периодов по 20 минут, счет, тем не менее, стал 4:2. Однако вскоре очень вовремя отличился голом Камил Гаджиев, президент промоутерской компании Fight Nights Global. Итоговый результат (7:3), который установили Алексей Яшин и комментатор Артем Божко, вызвал у проигравшей стороны некоторое разочарование, несмотря на товарищеский статус матча.

Однако положительные эмоции, разумеется, перевесили остальное. Автор этих строк, поверьте, переживал гораздо больше из-за того, что по состоянию здоровья пока не может выйти и сыграть. Матч на Красной площади в компании стольких известных людей стал бы для меня значимым моментом в биографии.

— Шикарный праздник подарили девчонки, — подвел итог игре Морозов. — Сестру не пробить — сколько ни старался. Спасибо моей команде, которая выложилась по полной. Спасибо болельщикам за то, что мы сегодня получили незабываемые эмоции. Хочу пожелать девчонкам только побед, только вперед, чтобы радовали своими победами и красивыми комбинациями.