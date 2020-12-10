Определились победители конкурса от Hankook и «СЭ»!
Подводим итоги розыгрыша и раздаем призы.
Завершился конкурс от Hankook и «СЭ» «КХЛ: путь к победе». Проект рассказывает об интересных и ярких событиях лиги. Аналитические материалы и интервью можно почитать здесь.
А мы приступаем к раздаче подарков. По условиям конкурса нужно было быстрее всех правильно ответить на пять вопросов от звезд КХЛ.
1. В какой команде Владимир Крикунов придумал знаменитое упражнение с автомобильными шинами?
Правильный ответ: Минское «Динамо»
2. В истории «Автомобилиста» был хоккеист из государства, главой которого является королева Великобритании, но это не Канада. Назовите, где родился этот игрок.
Правильный ответ: Андре Дево, Багамские острова
3. Знаменитый Анатолий Тарасов проводил специальную тренировку. Один хоккеист подталкивал другого, а третий, чтобы не дать ему упасть, подхватывал его и увозил на скамейку. Для получения какого навыка применялся этот прием?
Правильный ответ: для знакомства с девушками
4. Что объединяет Сергея Толчинского, Никиту Гусева, Андрея Кузьменко и Василия Подколзина?
Правильный ответ: ... здесь наши внимательные читатели нашли два правильных варианта — команда «Белые медведи», в школе которой играли в детстве все четыре хоккеиста, и серебро МЧМ, которое они выигрывали. Мы засчитывали оба варианта.
5. Автором одного рекорда «Авангарда» является хоккеист, который после окончания карьеры тренировал семь команд КХЛ, но не работал в «Авангарде». Назовите этого человека и рекорд
Правильный ответ: Андрей Назаров, рекорд по штрафным минутам за сезон.
К сожалению, ни один из участников не ответил правильно на все вопросы. Поэтому мы выбирали победителей среди тех читателей, кто быстрее всех дал четыре верных ответа.
Поздравляем победителей:
Павел
Василий Подольский
Ксения Кузнецова
Игорь Воробей
Анастасия Абаджян
Главный приз (для каждого из участников) — шайба с автографом хоккеиста КХЛ и два билета на матч лиги.
Обладатели «серебряных медалей»:
Николай Мальков
Игорь Алферов
Владимир
Михаил Федоров
Владимир Агарков
Приз (каждому из участников) — по четыре билета на матч КХЛ
Обладатели «бронзовых медалей»:
Батыр Кадыров
Дмитрий Тяпин
Иван Зачетнов
Роман Гисс
Николай
Приз (каждому участнику) — по два билета на матч КХЛ
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