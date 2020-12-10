Определились победители конкурса от Hankook и «СЭ»!

Подводим итоги розыгрыша и раздаем призы.

Завершился конкурс от Hankook и «СЭ» «КХЛ: путь к победе». Проект рассказывает об интересных и ярких событиях лиги. Аналитические материалы и интервью можно почитать здесь.

А мы приступаем к раздаче подарков. По условиям конкурса нужно было быстрее всех правильно ответить на пять вопросов от звезд КХЛ.

1. В какой команде Владимир Крикунов придумал знаменитое упражнение с автомобильными шинами?

Правильный ответ: Минское «Динамо»

2. В истории «Автомобилиста» был хоккеист из государства, главой которого является королева Великобритании, но это не Канада. Назовите, где родился этот игрок.

Правильный ответ: Андре Дево, Багамские острова

3. Знаменитый Анатолий Тарасов проводил специальную тренировку. Один хоккеист подталкивал другого, а третий, чтобы не дать ему упасть, подхватывал его и увозил на скамейку. Для получения какого навыка применялся этот прием?

Правильный ответ: для знакомства с девушками

4. Что объединяет Сергея Толчинского, Никиту Гусева, Андрея Кузьменко и Василия Подколзина?

Правильный ответ: ... здесь наши внимательные читатели нашли два правильных варианта — команда «Белые медведи», в школе которой играли в детстве все четыре хоккеиста, и серебро МЧМ, которое они выигрывали. Мы засчитывали оба варианта.

5. Автором одного рекорда «Авангарда» является хоккеист, который после окончания карьеры тренировал семь команд КХЛ, но не работал в «Авангарде». Назовите этого человека и рекорд

Правильный ответ: Андрей Назаров, рекорд по штрафным минутам за сезон.

К сожалению, ни один из участников не ответил правильно на все вопросы. Поэтому мы выбирали победителей среди тех читателей, кто быстрее всех дал четыре верных ответа.

Поздравляем победителей:

Павел

Василий Подольский

Ксения Кузнецова

Игорь Воробей

Анастасия Абаджян

Главный приз (для каждого из участников) — шайба с автографом хоккеиста КХЛ и два билета на матч лиги.

Обладатели «серебряных медалей»:

Николай Мальков

Игорь Алферов

Владимир

Михаил Федоров

Владимир Агарков

Приз (каждому из участников) — по четыре билета на матч КХЛ

Обладатели «бронзовых медалей»:

Батыр Кадыров

Дмитрий Тяпин

Иван Зачетнов

Роман Гисс

Николай

Приз (каждому участнику) — по два билета на матч КХЛ