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Сегодня, 13:10

Петр Костенко: «Итоговый турнир межрегиональных ЮФЛ — соперничество не просто команд, а разных философий игры»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер песчанокопской «Чайки-2007» Петр Костенко считает, что счет игры его команды со СШОР №1 из Белгорода (3:0) в рамках турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-2 не совсем точно отражает силы соперников, и благодарен РФС за организацию соревнований.

— Мы не думали о том, что в этой встрече могла решиться судьба первого места, даже ребят на это не настраивали, — сказал Костенко. — Планировали отталкиваться от своей игры. Не сказал бы, что нам все легко далось и команда Белгорода выглядела слабее. Нет, у них хороший коллектив. Сказались голы, которые мы забили в начале каждого из таймов. Появилась возможность действовать по счету, стало больше шансов, потому что соперник раскрывался.

— Что скажете по турниру в целом?

— Хочется поблагодарить руководство РФС за такую идею, потому что всем участникам интересно. Встретились не просто разные регионы, а разные стили и разные философии игры. И если посмотреть на результаты, то все очень плотно, значит, здесь собраны действительно достойные команды. У нас проходных игр вообще нет.

— Место проведения вам нравится?

— Мы здесь уже в четвертый раз и чувствуем себя как дома. Условия шикарные, погода позволяет играть в настоящий футбол — огромное спасибо всем организаторам.

— Здесь был семинар с участием тренеров юношеской сборной России. Насколько он оказался полезен?

— Да, приезжал главный тренер сборной 2007 года рождения Андрей Аксенов, он рассказывал, какие требования к ребятам предъявляются в национальной команде, поделился своим видением, отметил проблемы. У него более свежий взгляд на игроков, потому что он их видит не на ежедневной основе, а раз в несколько месяцев. И он обозначил, в каком направлении нужно развивать футболистов. Очень полезная встреча, мы со штабом сборной на связи.

Первое место «Чайка» в последнем туре разыграет с академией «Нижнего Новгорода» в среду.

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