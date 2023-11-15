Леонид Рындов: «Все победители межрегиональных лиг стремятся показать чемпионский характер»

Главный тренер академии «Нижний Новгород» Леонид Рындов после победы над «СКА-Хабаровск» (3:0) в рамках турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-2 сказал, что лучшего сценария для завершения турнира и быть не могло — теперь в заключительном туре нижегородцы разыграют первое место в очной борьбе с песчанокопской «Чайкой».

— Конечно, здорово, что теперь все в последнем матче зависит не от кого-то еще, а от нас самих, — отметил Рындов. — Как настроимся на матч, как получится себя проявить. Да и для самого турнира здорово, когда вот так определяется судьба золота. Хотя мы другого и не ожидали — тут же все победители своих лиг, и все хотят только выиграть, показать чемпионский характер. Поэтому с каждым соперником сложно.

— Идея организации этих соревнований себя оправдала?

— Турнир замечательный, каждая команда со своим стилем. Времени на подготовку не так много, но видно, что все стараются разбирать соперников, какие-то моменты подмечают, стараются им противодействовать. Как и мы сами. Понятно, что каждая команда старается показать свои козыри, у каждого они свои — южные ребята, к примеру, потехничнее, у кого-то более силовой футбол. В этом и прелесть.

— Какие впечатления оставила встреча с тренерским штабом сборной России?

— Очень полезная встреча. Послушали тренера сборной Аксенова, какие критерии оценки футболистов используются, к чему должен стремиться игрок, чтобы его вызывали в команду. Было приятно пообщаться.