Футбол
ЮФЛ
Новости
Статьи МФЛ ЮФЛ-1 ЮФЛ-2 ЮФЛ-3
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

Сегодня, 18:35

Названа лучшая академия по набранным очкам в федеральных ЮФЛ в сезоне-2023

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты академии «Краснодара».
Фото ЮФЛ
Рейтинг лучших академий ЮФЛ в сезоне-2023.
Фото ЮФЛ
1/2

«Краснодар» стал лучшей академией в федеральных ЮФЛ по итогу сезона 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте ЮФЛ. Рейтинг был составлен в результате суммы набранных очков у команд в трех возрастных категориях — ЮФЛ-1, ЮФЛ-2 и ЮФЛ-3.

Команды «Краснодара» в общей сложности одержали 31 победу, один раз сыграли вничью и потерпели семь поражений. На втором месте рейтинга расположился «Зенит» (85 очков). На третьей строчке — академия ЦСКА (84 балла). «Спартак» стал четвертым (81).

ЦСКА стал чемпионом ЮФЛ-1 в сезоне-2023. «Краснодар» одержал победы в ЮФЛ-2 и ЮФЛ-3.

Рейтинг лучших академий ЮФЛ в сезоне-2023.
Фото ЮФЛ
Источник: https://yflrussia.ru/posts/1107177
Футбол
ЮФЛ
ФК Краснодар
0
Читайте также
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
MWM заявил о больших потерях ВСУ из-за двойных ударов «Искандеров»
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатель Зеленского
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС продолжит финансирование ЮФЛ в следующем сезоне

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости