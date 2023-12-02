Названа лучшая академия по набранным очкам в федеральных ЮФЛ в сезоне-2023

«Краснодар» стал лучшей академией в федеральных ЮФЛ по итогу сезона 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте ЮФЛ. Рейтинг был составлен в результате суммы набранных очков у команд в трех возрастных категориях — ЮФЛ-1, ЮФЛ-2 и ЮФЛ-3.

Команды «Краснодара» в общей сложности одержали 31 победу, один раз сыграли вничью и потерпели семь поражений. На втором месте рейтинга расположился «Зенит» (85 очков). На третьей строчке — академия ЦСКА (84 балла). «Спартак» стал четвертым (81).

ЦСКА стал чемпионом ЮФЛ-1 в сезоне-2023. «Краснодар» одержал победы в ЮФЛ-2 и ЮФЛ-3.