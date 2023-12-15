РФС анонсировал выход сериала «Лига молодых» об игроках межрегиональных ЮФЛ

РФС и Триколор анонсировали выход документального сериала про игроков из региональных команд, выступающих в ЮФЛ. Проект под названием «Лига молодых» снят при поддержке «Норникеля».

Съемки происходили на Камчатке, в Волгограде, Твери и Томске. Ведущим выступил нападающий 2Drots Влад Ослоновский (Слон).

Показ сериала на Триколоре начнется с 18 декабря.