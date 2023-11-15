Генсек РФС: «ЮФЛ — это для того, чтобы вырастить профессионального футболиста»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о развитии Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«ЮФЛ — это для того, чтобы вырастить профессионального футболиста. В 2018 году под эгидой РФС в РПЛ, Кубке России и других лигах было сыграно 1997 матчей. В этом году только в ЮФЛ сыграли свыше 2600 матчей. К 2025 году это количество будет равняться 3600 матчам. Это будет самое крупное соревнование в командных видах спорта в стране», — сказал Митрофанов.

С 7 по 16 ноября в Краснодарском крае в Лоо прошел первый в истории турнир победителей шести межрегиональных ЮФЛ.