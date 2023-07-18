Футболистки из ЮФЛ забили голы в матче женских юниорских сборных U-17 и U-16

17 июля в Казани юниорская сборная России U-17 одержала победу над национальной командой U-16 (4:2) в товарищеском матче.

За победительниц дубль оформила Анна Быханова, еще по голу забили Ева Ефимова и Александра Бандулет. За девушек из команды U-16 отличились Кристина Лесик и Владислава Иванова. Все авторы голов выступали в ЮФЛ-Девушки.

Товарищеская встреча была сыграна в рамках селекционных сборов в Казани.