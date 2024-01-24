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24 января, 11:20

Семь выпускников ЮФЛ Северо-Запад могут весной сыграть в ФНЛ

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Минимум семь футболистов, которые ранее выступали или продолжают играть в ЮФЛ Северо-Запад, могут весной принять участие в матчах ФНЛ. Об этом сообщается на сайте ЮФЛ.

«Ленинградец» из ФНЛ-1 пригласил на сбор трех выпускников ЮФЛ Северо-Запад: Никиту Морозова, Кирилла Давиденко и Мурада Магомедова.

Вместе с «Балтикой-БФУ» начал тренировки в январе Кирилл Степанов. Подготовку к весне форвард 2006 года рождения начал именно с командой ФНЛ-2.

Будут заявлены на сезон в ФНЛ-2 и три воспитанника вологодского футбола. Как сообщает официальный сайт «Динамо-Вологды», речь идет о полузащитниках Александре Воропанове и Павле Богатове, а также вратаре Александре Кравченко.

Источник: https://yflrussia.ru/posts/1111023
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