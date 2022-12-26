Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?

Как может выглядеть заявка нашей национальной команды, если она окажется на следующем чемпионате мира.

РФС ведет активные консультации по поводу перехода в азиатскую конфедерацию, окончательное решение должно быть принято 27 декабря. Минусы ухода из УЕФА очевидны — мы добровольно отказываемся от сильнейших клубных турниров, а также от соперничества с европейскими сборными на постоянной основе. Но есть и плюсы. Самое главное, что можно играть в официальных международных турнирах, а не гадать, когда нас вернут — через год, пять лет, десять или двадцать. Кроме того, появляется теоретическая возможность принять участие в отборочном турнире к ЧМ-2026.

Давайте представим, как могла бы выглядеть сборная России на этом турнире.

Вратари

Матвей Сафонов (27*), Даниил Худяков (22), Александр Селихов (32).

* - В скобках указан возраст на момент старта ЧМ-2026

В заявке из 26 футболистов трое — вратари. Основным голкипером с высокой вероятностью должен стать Матвей Сафонов, чей уровень не поддается сомнению. За последние полтора сезона резко вырос Даниил Худяков, который через четыре года должен быть несомненным первым номером «Локомотива». А вот с выбором третьего вратаря не все так однозначно.

Претендентов много: Лантратов, Ломаев, Хайкин, Адамов, Максименко. Никого из них нельзя назвать на сто процентов стабильным, поэтому будем отталкиваться от сегодняшнего дня. Валерий Карпин осенью вызывал на товарищеские матчи пятерых вратарей, трем из которых — далеко за 30, а четвертый — Сафонов. Пятым был вратарь «Спартака» Александр Селихов, вышедший в основе на матч с Таджикистаном. В 2026-м ему будет 32, но для голкипера это нормальный возраст.

Валерий Карпин (в центре). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Защитники

Георгий Джикия (32), Игорь Дивеев (26), Руслан Литвинов (24), Данила Прохин (25), Даниил Денисов (23), Александр Сильянов (25), Даниил Хлусевич (25), Данил Круговой (28).

В российском футболе — дефицит левоногих защитников, особенно центральных. Поэтому Карпин в последнее время вызывал неизвестных широкому кругу болельщиков Илью Агапова из «Нижнего Новгорода» и Сергея Бородина из «Краснодара». По этой же причине место Георгия Джикии в основе сборной незыблемо.

Зато качественных защитников-правшей у нас хватает, так что даже в 2026-м выбор будет обширным: в наш состав не попали Кутицкий, Осипенко, Евгеньев, Чистяков, Солдатенков, Мелехин и Чернов.

С правой бровкой вроде бы тоже все в порядке: Караваеву будет уже 31, и если скорость Вячеслава упадет, то его смогут заменить талантливые Сильянов, Хлусевич или Денисов. А вот на левом краю выбор невелик: если бы ЧМ стартовал сегодня, то за место бились бы Круговой и Макарчук (или пришлось бы отправлять налево правшу Хлусевича). Еще один вариант — Тикнизян, но он все еще теоретически может выступать за сборную Армении.

Полузащитники

Дмитрий Баринов (29), Данил Глебов (26), Даниил Фомин (29), Александр Коваленко (22), Наиль Умяров (26), Даниил Уткин (26), Алексей Миранчук (30), Андрей Мостовой (28), Арсен Захарян (23), Сергей Пиняев (21), Антон Зиньковский (30), Александр Головин (30).

Хороших опорников в России всегда хватало, исключением не станет и 2026 год. Тренерскому штабу придется отцепить несколько сильных футболистов, потому что всех не уместить. В наш состав, к примеру, не попали Зобнин, Карпукас, Мухин, Кривцов и Кузяев.

В атаке через четыре года должны блистать нынешние юные звезды Пиняев и Захарян, а Головин с Алексеем Миранчуком к 2026-му уже станут ветеранами сборной, но обязаны пройти в заявку.

Как и в случае с защитой, здесь чувствуется нехватка левшей. В наш состав из них попали только Уткин и Миранчук, но этого может быть мало — Обляков, Макаров, Грулев, Бакаев и Садулаев остались в расширенном списке.

Алексей Миранчук и Александр Головин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Нападающие

Александр Соболев (29), Константин Тюкавин (24), Федор Чалов (28).

На сегодняшний день у сборной России вырисовываются три сильных центральных нападающих, каждому из которых еще не исполнится 30 лет на момент старта ЧМ-2026. И Чалов, и Тюкавин, и Соболев вполне могут быть основными форвардами нашей национальной команды через четыре года. Хотя и без них претендентов немало.

Стабилен в «Ростове» Комличенко, регулярно играет за «Зенит» Сергеев, но обоим в 2026-м будет по 31. Прогрессирует в «Крыльях» Глушенков, который еще и универсал — может сыграть и в полузащите. Нельзя забывать и о Шапи, выступающем в Израиле. Агаларов и Сычевой тоже в нашем расширенном списке, но первый пока провел на топ-уровне лишь один сезон, а второй — полгода, пока их тяжело представить в обойме команды через четыре года.