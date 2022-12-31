«Русские казались мне страшными и огромными!» Дебют Пеле на ЧМ: боялся Яшина и не справился с Царевым

Время, когда никто не знал про Короля футбола.

Великий Пеле трижды выходил на поле в матчах против сборной СССР. В память о короле футбола «СЭ» рассказывает о первой игре.

«Вот этого щупленького получить бы в оппоненты. Оказалось, это был Пеле»

Матч группового турнира чемпионата мира-1958

Бразилия — СССР — 2:0 (1:0)

Голы: Вава, 3 (1:0) Вава, 77 (2:0).

Бразилия: Жильмар, Ньютон, Нилтон, Зито, Беллини (к), Орландо, Диди, Гарринча, Вава, Пеле, Загало.

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян, Нетто (к), Ильин.

Гетеборг. Стадион «Нюа Уллеви». 50 928 зрителей.

Первая встреча советских футболистов с Пеле состоялась 15 июня 1958 года на чемпионате мира в Стокгольме. Это был дебют 17-летнего вундеркинда на ЧМ. В первых двух играх бразильцев на турнире в Швеции — с Австрией (3:0) и Англией (0:0) — Пеле остался в запасе, а против команды Гавриила Качалина вышел с первых минут.

— Перед нашей игрой с будущими чемпионами мира Михаил Иосифович (Якушин, помощник Качалина. — Прим. «СЭ») высказал предположение, что у них появится 17-летний новичок, фамилия которого тогда никому ни о чем не говорила. Тем не менее предупредил, что этот паренек на тренировках показывает футбольные чудеса. И решили, что опекать его буду я. Через несколько дней весь мир узнал о Пеле, — рассказывал Виктор Царев в интервью «Советскому спорту» в 2010 году.

Царев, по его собственному признанию, хотел опекать именно будущего Короля футбола.

«В Швеции мы жили в красивом месте и вечерами выходили погулять, покататься на лодках. Бразильцев встречали постоянно, и каждый присматривался — с кем ему предстоит играть. Нападающие — к защитникам. И наоборот. Латиноамериканцы производили самое серьезное впечатление. Только один молодой игрок выделялся скромностью, некоторой щупловатостью, ходил всегда один. Я и думал: вот бы его в оппоненты получить! Оказалось, это был Пеле».

Пеле (на заднем плане) участвует в атаке, завершившейся голом в ворота Льва Яшина. Фото Global Look Press

Попал в цепкие объятия Царева

Пеле игру южноамериканцев, конечно, не испортил, но, к счастью для сборной СССР, у него мало что получалось. На поле солировал его более опытный партнер — 23-летний Вава, который в итоге оформил дубль. Во второй голевой атаке Пеле выступил в роли ассистента, но в целом сильного впечатления на советских игроков не произвел, оставшись в тени Вава и Гарринчи.

Вот как описал результативное действие Пеле на 77-й минуте матча летописец советского футбола Аксель Вартанян:

«Начал атаку затейник Диди. Длинная его передача нашла Пеле. Тот трижды обыгрался в одно касание с Вава, словно вокруг никого и не было. Третий пас оказался результативным. Вава успел стрельнуть в нижний угол, в то же мгновение получил удар сзади по ногам от Крижевского и был погребен под телами ошалевших от счастья товарищей. Как только разгребли завал, бездыханное тело героя вынесли за кромку поля для оказания неотложной помощи. Что там ремонтировали — поврежденную нашим защитником ногу или помятые друзьями бока? Может, и то и другое. Прихрамывая, Вава вернулся на поле и даже принял участие в показательном выступлении: в течение нескольких минут бразильцы держали мяч, не подпуская к нему «красных».

Бразильцы полностью переиграли нашу команду и закономерно победили — 2:0. А ведь счет мог быть и крупнее...

— На поле я сразу же стал узнавать каждого из бразильцев, особенно форвардов, и лишь одного не запомнил, — рассказывал впоследствии легендарный Лев Яшин в своих «Записках вратаря», опубликованных в журнале «Огонек» в 1976 году. — Просто не мог припомнить, как он выглядит, сколько ни старался. Этот единственный — Пеле, легендарный Пеле, чья звезда взошла и сразу засверкала невиданным блеском именно там, на шведском чемпионате. Матч с нами был первым его международным выступлением в составе сборной Бразилии. Но о том, что есть в команде семнадцатилетний вундеркинд по прозвищу Пеле, мы были наслышаны. Уже в следующих играх все убедились, что в устных и письменных рассказах о его удивительном таланте нет преувеличения, а вот в матче со сборной СССР Пеле так и не удалось ничем себя проявить.

Яшин высказал предположение, почему Пеле не сверкнул в игре против нашей команды: «Тут надо учитывать, что этот международный матч был для него первым, но, сдается мне, есть и другая причина: Качалин поручил Пеле заботам Виктора Царева. Вот он-то, Виктор Царев, многое сделал для того, чтобы не в первом своем, а только во втором международном матче удалось Пеле обратить на себя всеобщее внимание».

Сборная Бразилии на ЧМ-1958. Фото архив «СЭ»

— То, что Пеле не забил Яшину, — ваша заслуга? Или причина в чем-то другом? — спросил Царева корреспондент «СЭ» в 2010 году.

— Тешусь надеждой, что в какой-то степени в этом была и моя заслуга. Я не отпускал Пеле ни на шаг. Видимо, убедившись в моей цепкости, партнеры Пеле стали реже делать ему передачи.

Правда, пятью годами ранее в интервью нашему же изданию динамовец признал: в том матче Пеле доставил немало хлопот.

«Мне же поручили опекать Пеле. Потом говорили, что удалось сдержать бразильца, но помучиться, поверьте, пришлось изрядно.

Первый момент — начало встречи. Бразильцы выбивают мяч от своих ворот, тот летит точно мне на голову. Я-то в верховой борьбе уверенно себя чувствовал, а Пеле на полголовы ниже — опасности вроде никакой. Красиво выпрыгиваю, зависаю, посматриваю, куда сделать скидку. И вдруг передо мной начинает вырастать голова оппонента. Вот поравнялся. А вот уже выше! Бразилец головой отдает передачу партнеру, а меня пронзает мысль: если бы это происходило в нашей штрафной, сейчас бы начинали с центра.

Второй момент — спустя еще минут пять. Пеле получает передачу недалеко от нашей штрафной и разворачивается лицом к воротам. Начинает переступать с ноги на ногу, пытается меня качнуть в какую-то сторону. Я на ложные замахи не реагирую, тогда бразилец стремительно уходит в сторону и тут же бьет. Хорошо, мимо. Еще одно откровение для меня, ведь до этого со столь резким футболистом не сталкивался. И опять та же мысль: а если бы это было в штрафной?

Вот такое начало. Гарринча треплет наши защитные порядки, Пеле демонстрирует великолепную игру, а ведь есть еще Загалло, Вава, Диди. Последние двое и соорудили первый гол. Как потом Костя Крижевский рассказывал: Диди сделал какую-то невообразимую крученую передачу ему за голову, поэтому он не смог перехватить мяч. На самом деле мяч летел прямо, но был отправлен очень точно, а Костя потерял позицию. Вава с близкого расстояния не оставил шансов Яшину » .

Пеле на прогулке между матчами ЧМ-1958. Фото архив «СЭ»

«Что это за сопляка выставили как центрфорварда?»

А вот как сам Пеле вспоминал свой дебют на чемпионатах мира. По словам бразильца, накануне игры его мучило колено:

«Когда стал известен состав на матч с русскими, я почувствовал холодок на спине. Была названа и моя фамилия! Вот только ушибленная нога меня продолжала разочаровывать. Я снова попал в руки доктора Марио Америко, и он во время массажа говорил со мной раздраженно: «Чего ты дрожишь за свои ноги, Пеле? Колено в порядке! Ты вполне здоров!»

Я отвечал: «Здоров? Ничего подобного». Колено болело, хотя опухоль и прошла. Представляю себе, как я выглядел со стороны, когда вышел вместе с другими игроками на поле. Наверное, про меня думали, что я командный талисман. Или что сын друга тренера. Сыном самого тренера я быть не мог, потому что он белый, а я — черный. Я представлял себе, как газетчики и комментаторы в растерянности зашелестели бумагами: что это за сопляка они выставили как центрфорварда? Ребенок в важном матче чемпионата мира — это смахивало на какую-то пародию. Как будто у Бразилии взрослые нападающие перевелись, раз они в детский сад за помощью обратились...»

Что касается сборной СССР, то Пеле изначально относился к сопернику с опаской.

«Соперники в красной форме казались мне страшными и огромными. Особенно тот, что стоял позади всех в черном свитере, — Яшин. Мне казалось, что, раскинув свои длиннющие ручищи в стороны, он без труда достанет до обеих штанг. Разве такому вратарю забьешь?

А между тем когда прозвучали первые аккорды бразильского гимна, я и мои товарищи уловили странное ощущение присутствия какой-то силы с нами. Это чувство сложно описать, но оно посетило всех нас».

Как мы уже знаем, Яшина ему огорчить в тот день не удалось. Зато в четвертьфинале Пеле забил победный гол в ворота Уэльса (1:0), в полуфинале с Францией сделал хет-трик (5:2), а в финале со Швецией оформил дубль (5:2).

Пеле провел еще два товарищеских матча против сборной СССР — оба в 1965-м. Сначала в «Лужниках» уничтожил команду Николая Морозова, забив два мяча (3:0). А затем отличился во встрече на «Маракане» (все-таки огорчил Яшина), которую нашей команде удалось спасти (2:2).