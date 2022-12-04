Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 в случае перехода в «Аль-Наср»

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» работает над организацией перехода нападающего Криштиану Роналду.

По информации журналиста Николо Скира, в случае перехода 37-летний футболист может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030. Роналду пока не принял предложение, так как все еще хочет сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к подписанию контракта с «Аль-Насром» на 2,5 года и 500 миллионов евро. Также информировалось, что «Аль-Хиляль» хочет составить конкуренцию в борьбе за португальца.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим. В текущем сезоне Роналду сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.