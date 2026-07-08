Тренер сборной Норвегии Сольбаккен — о Холанне на ЧМ: «Он понимает, чем может помочь команде, так было и в матче с Бразилией»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился мнением об игре нападающего своей команды Эрлинга Холанна на чемпионате мира 2026 года.

В ночь с 5 на 6 июля Норвегия обыграла Бразилию (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2026. Холанн оформил дубль в этом матче. Всего на турнире 25-летний форвард в 5 играх отметился 7 голами и 1 результативной передачей.

«Никогда раньше не было футболиста, который играл бы подобным образом. Эрлинг спокоен и знает, что умеет лучше всего. Он понимает, чем может помочь команде. Так было и в матче с Бразилией», — приводит слова Сольбаккена Globo.

В 1/4 финала чемпионата мира Норвегия встретится с Англией. Матч пройдет в ночь с 11 на 12 июля.