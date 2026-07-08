Ловчев — об отмене дисквалификации Балогуну: «Вы что, боженьки там, в ФИФА?»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» резко высказался об одном из главных скандалов ЧМ-2026 — отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Бывший футболист сборной СССР назвал эту историю главным потрясением турнира.

— Последнее ваше большое удивление на этом чемпионате?

— Знаете, мне футбол перестал в последнее время настолько уж нравиться! Даже не касаясь чемпионата мира!

Для меня футбол — это то детское впечатление, которое пронес через всю жизнь. Выхожу во двор. Наша команда — пять человек. Мы должны поскорее загнать этот мячик в чужие ворота. У нас не было «шахмат»: раскачивать их справа налево, катать мячик, контролировать... Надо поскорее забить, цель одна! Никаких «автобусов». А что видим на чемпионате мира? Это же дикость!

Вратарь хватает мяч — и обязательно заваливается. Лежит с ним. Чего ты ждешь? Пока команда соперников отойдет на свою половину, выстроится? Зачем даешь им время? Выноси быстрее, пока на чужой половине поля три защитника! А как подают угловые? Это же ужас, что порой происходит...

— А что происходит?

— Подают у чужих ворот — отдают полузащитникам, те — защитникам, от них — вратарю. Я вообще в шоке! Честно! Это разве может нравиться? Но удивило по-настоящему другое. Отмена карточки американцу.

— Мне до сих пор кажется, что это сон.

— Это не сон, это безобразие, просто безобразие! Все перемешиваю с сегодняшней жизнью. Я уже взрослый дядька, мне 77 лет. Наверное, не так много осталось жить. Но я в шоковом состоянии от того, что творится в природе и мире.

Человек едва не ломает ногу другому. Судья и сам все видит, и ВАР ему подсказывает — красная карточка, краснее некуда. Вдруг отменяют! Причем говорят что-то странное. Как в гражданском суде, когда дают пять лет, но ты не сидишь. А сядешь, если еще что-то нарушишь. Вы что, боженьки там, в ФИФА? Футбол был до вас — и будет после. Не вам определять правила! Еще и говорят: чемпионат мира проходит в Америке, нам нужно, чтобы народу было на стадионе больше. При чем здесь это? Что вы несете? Это для меня главное потрясение чемпионата. Мне после этого даже неинтересно футбол смотреть.

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).