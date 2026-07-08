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8 июля, 16:30

Ловчев — об отмене дисквалификации Балогуну: «Вы что, боженьки там, в ФИФА?»

Юрий Голышак
Обозреватель

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» резко высказался об одном из главных скандалов ЧМ-2026 — отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Бывший футболист сборной СССР назвал эту историю главным потрясением турнира.

— Последнее ваше большое удивление на этом чемпионате?

— Знаете, мне футбол перестал в последнее время настолько уж нравиться! Даже не касаясь чемпионата мира!

Для меня футбол — это то детское впечатление, которое пронес через всю жизнь. Выхожу во двор. Наша команда — пять человек. Мы должны поскорее загнать этот мячик в чужие ворота. У нас не было «шахмат»: раскачивать их справа налево, катать мячик, контролировать... Надо поскорее забить, цель одна! Никаких «автобусов». А что видим на чемпионате мира? Это же дикость!

Вратарь хватает мяч — и обязательно заваливается. Лежит с ним. Чего ты ждешь? Пока команда соперников отойдет на свою половину, выстроится? Зачем даешь им время? Выноси быстрее, пока на чужой половине поля три защитника! А как подают угловые? Это же ужас, что порой происходит...

— А что происходит?

— Подают у чужих ворот — отдают полузащитникам, те — защитникам, от них — вратарю. Я вообще в шоке! Честно! Это разве может нравиться? Но удивило по-настоящему другое. Отмена карточки американцу.

— Мне до сих пор кажется, что это сон.

— Это не сон, это безобразие, просто безобразие! Все перемешиваю с сегодняшней жизнью. Я уже взрослый дядька, мне 77 лет. Наверное, не так много осталось жить. Но я в шоковом состоянии от того, что творится в природе и мире.

Человек едва не ломает ногу другому. Судья и сам все видит, и ВАР ему подсказывает — красная карточка, краснее некуда. Вдруг отменяют! Причем говорят что-то странное. Как в гражданском суде, когда дают пять лет, но ты не сидишь. А сядешь, если еще что-то нарушишь. Вы что, боженьки там, в ФИФА? Футбол был до вас — и будет после. Не вам определять правила! Еще и говорят: чемпионат мира проходит в Америке, нам нужно, чтобы народу было на стадионе больше. При чем здесь это? Что вы несете? Это для меня главное потрясение чемпионата. Мне после этого даже неинтересно футбол смотреть.

Карло Анчелотти, Винисиус, Евгений Ловчев.«Анчелотти понимал, что главный не он, а Винисиус». Голышак поговорил с Ловчевым

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).

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