Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 8 июля

В ночь с 7 на 8 июля завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Гонку бомбардиров возглавляет аргентинский нападающий Лионель Месси (8 голов), также в тройку лучших входят француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд. «СЭ» публикует топ-10 лучших бомбардиров этого мундиаля.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 по футболу

Лионель Месси (Аргентина) — 8 Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7 Килиан Мбаппе (Франция) — 7 Гарри Кейн (Англия) — 6 Исмаила Сарр (Сенегал) — 4 Усман Дембеле (Франция) — 4 Микель Оярсабаль (Испания) — 4 Джуд Беллингем (Англия) — 4 Хулиан Киньонес (Мексиканец) — 4 Жуниор Винисиус (Бразилия) — 4

Также Лионель Месси является лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов мира. В общей сложности, на мундиалях он забил 21 гол. На втором месте — Килиан Мбаппе с 19 забитыми мячами.