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8 июля, 13:00

Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 8 июля

Опубликован список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси, игрок сборной Аргентины.
Фото Getty Images

В ночь с 7 на 8 июля завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Гонку бомбардиров возглавляет аргентинский нападающий Лионель Месси (8 голов), также в тройку лучших входят француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд. «СЭ» публикует топ-10 лучших бомбардиров этого мундиаля.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 по футболу

  1. Лионель Месси (Аргентина) — 8
  2. Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7
  3. Килиан Мбаппе (Франция) — 7
  4. Гарри Кейн (Англия) — 6
  5. Исмаила Сарр (Сенегал) — 4
  6. Усман Дембеле (Франция) — 4
  7. Микель Оярсабаль (Испания) — 4
  8. Джуд Беллингем (Англия) — 4
  9. Хулиан Киньонес (Мексиканец) — 4
  10. Жуниор Винисиус (Бразилия) — 4

Также Лионель Месси является лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов мира. В общей сложности, на мундиалях он забил 21 гол. На втором месте — Килиан Мбаппе с 19 забитыми мячами.

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