Семин: «Роналду играет на своем уровне. Этого хватает для Саудовской Аравии, но для ЧМ явно недостаточно»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о последнем чемпионате мира нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду играет на своем уровне. Этого хватает для Саудовской Аравии, но для чемпионата мира явно недостаточно. И надо сказать, что для многих португальских лидеров прошлый сезон выдался сложным и долгим. Например, как у тройки игроков из «ПСЖ» Жоау Невеша, Витиньи и Нуну Мендеша. Лидеры Португалии провели чересчур большое количество матчей в прошедшем сезоне, из-за чего они подошли к чемпионату мира не в самых лучших кондициях», — сказал Семин «СЭ».

После поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала 41-летний нападающий заявил, что чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере.

Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016 и дважды победил в Лиге наций УЕФА (2019, 2025). Также Роналду является серебряным призером Евро-2004 и бронзовым призером Евро-2012.