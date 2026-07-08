Болельщик сборной Аргентины погиб после удара камнем во время празднования победы над Египтом

Болельщик сборной Аргентины Франко Депаули погиб после удара камнем в голову во время празднования победы над сборной Египта (3:2) в матче 1/8 финала чемпионате мира-2026, сообщает La Nacion. Депаули было 46 лет.

Инцидент произошел в городе Каньюэлас (провинция Буэнос-Айрес) в рамках празднования победы сборной Аргентины над командой Египта (3:2). Сообщается, что погибший получил удар камнем по голове в результате беспорядков.

Со слов родственников погибшего, после начала беспорядков Депаули решил взять что-то из багажника автомобиля, и в этот момент получил удар камнем. По их словам, он мгновенно потерял сознание, а удар оставил след на лбу.

Затем родственники доставили Депаули в больницу, где врачи констатировали смерть в результате черепно-мозговой травмы. Аргентинца пытались реанимировать в течение пятидесяти минут, но безрезультатно.

С помощью камер видеонаблюдения муниципалитета полиции удалось опознать подозреваемого, который предположительно бросил предмет, попавший в голову Депаули. Им оказался 20-летний Иван Науэль Лебреро, который уже имеет судимость за кражи, теперь ему предъявлено обвинение в убийстве. Отмечается, что всего в результате столкновений пострадали трое гражданских, а также пятеро полицейских.