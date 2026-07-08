Только один футболист сборной Бразилии прилетел на родину после вылета команды с ЧМ-2026

Данило стал единственным футболистом сборной Бразилии, который вернулся на родину после вылета команды с чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает UOL.

В ночь с 5 на 6 июля Бразилия проиграла Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026 и покинула турнир.

По данным источника, самолет Бразильской конфедерации футбола вернулся в Рио-де-Жанейро только с одним игроком на борту — центральным защитником Данило. Остальные футболисты сразу же отправились в отпуск или вернулись в свои клубы для предсезонной подготовки. К примеру, Неймар остался в США вместе с семьей, а Винисиус Жуниор отправился на отдых на Ибицу.

Главный тренер сборной Карло Анчелотти после поражения от Норвегии улетел в Канаду, где проведет время вместе с родными.