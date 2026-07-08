Ловчев — о выборе между Холанном и Кейном: «Холанн еще голодный до гола»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» объяснил, почему выбрал бы Эрлинга Холанна, а не Харри Кейна.

— Допустим, в ваших силах взять в команду кого-то одного — Кейна или Холанна. Так кого?

— Холанна. По одной простой причине.

— Это какой же?

— Вот сейчас все обсуждают: «да зачем взяли Роналду, он уже никакой», еще чего-то вроде. А я отвечаю: Роналду все равно свой гол забьет! Однажды не выдержал: «Ребята, а чего вы обсуждаете одного Роналду, которому 41 год? Что не говорите про остальных десятерых футболистов, а только его чихвостите?» Это как в знаменитой истории, которую мне рассказали в Грузии.

— Хорошую историю не грех повторить.

— На проводы Миши Месхи-старшего пригласили аргентинскую команду. Матч к концу — свисток, Месхи поднимают на руки и несут. Аргентинский тренер ничего не понимает. Спрашивает: «Это что, в Грузии принято уносить с поля лучшего игрока матча?» — «Нет, он сегодня прощается с футболом». Аргентинец задумался — и выдал: «Что, этот уходит, а все остальные остаются?!» Вот вы смеетесь, и я смеялся! Та же история — сборная Португалии.

— Так что с Холанном?

— Холанн еще голодный до гола, до славы, до всего! Да и как не играть для этих людей, которые садятся в лодку и гребут? Холанн для них — Пеле на все времена! Где эта Норвегия была-то в футболе? Да нигде! Если у них вратарь Хейкин лучший... Или Хайкин...

— Кейн не голодный?

— Кейн уже не такой. Обожравшийся победами и голами в своей «Баварии». Сейчас вся сборная Англии на него грузит — он забивает. Англичане мне поначалу приглянулись, здорово прессинговали. Потом присмотрелся: не-е-т, не то...

— Не то?!

— Английский футбол уже не тот. Захирел, как и итальянский. Не случайно те уже сколько раз проезжают мимо чемпионатов мира.

Холанн и Кейн могут проверить эти слова в очной встрече на ЧМ-2026. Сборные Норвегии и Англии сыграют в четвертьфинале 12 июля в 00.00 мск на стадионе «Хард Рок» в Майами.