Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

8 июля, 18:30

Ловчев — о выборе между Холанном и Кейном: «Холанн еще голодный до гола»

Юрий Голышак
Обозреватель

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» объяснил, почему выбрал бы Эрлинга Холанна, а не Харри Кейна.

— Допустим, в ваших силах взять в команду кого-то одного — Кейна или Холанна. Так кого?

— Холанна. По одной простой причине.

— Это какой же?

— Вот сейчас все обсуждают: «да зачем взяли Роналду, он уже никакой», еще чего-то вроде. А я отвечаю: Роналду все равно свой гол забьет! Однажды не выдержал: «Ребята, а чего вы обсуждаете одного Роналду, которому 41 год? Что не говорите про остальных десятерых футболистов, а только его чихвостите?» Это как в знаменитой истории, которую мне рассказали в Грузии.

— Хорошую историю не грех повторить.

— На проводы Миши Месхи-старшего пригласили аргентинскую команду. Матч к концу — свисток, Месхи поднимают на руки и несут. Аргентинский тренер ничего не понимает. Спрашивает: «Это что, в Грузии принято уносить с поля лучшего игрока матча?» — «Нет, он сегодня прощается с футболом». Аргентинец задумался — и выдал: «Что, этот уходит, а все остальные остаются?!» Вот вы смеетесь, и я смеялся! Та же история — сборная Португалии.

— Так что с Холанном?

— Холанн еще голодный до гола, до славы, до всего! Да и как не играть для этих людей, которые садятся в лодку и гребут? Холанн для них — Пеле на все времена! Где эта Норвегия была-то в футболе? Да нигде! Если у них вратарь Хейкин лучший... Или Хайкин...

— Кейн не голодный?

— Кейн уже не такой. Обожравшийся победами и голами в своей «Баварии». Сейчас вся сборная Англии на него грузит — он забивает. Англичане мне поначалу приглянулись, здорово прессинговали. Потом присмотрелся: не-е-т, не то...

— Не то?!

— Английский футбол уже не тот. Захирел, как и итальянский. Не случайно те уже сколько раз проезжают мимо чемпионатов мира.

Карло Анчелотти, Винисиус, Евгений Ловчев.«Анчелотти понимал, что главный не он, а Винисиус». Голышак поговорил с Ловчевым

Холанн и Кейн могут проверить эти слова в очной встрече на ЧМ-2026. Сборные Норвегии и Англии сыграют в четвертьфинале 12 июля в 00.00 мск на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгений Ловчев
Харри Кейн
Эрлинг Холанн
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Норвегии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Федерация футбола Египта обратилась к президенту страны после поражения от Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026
Федерация футбола Египта продлит контракт с главным тренером сборной Хасаном
Джеймс, Гехи и Райс пропустили тренировку сборной Англии
Дешам — о Мбаппе: «Он очень сильный ментально и физически парень»
В Европарламенте добиваются расследования в отношении Инфантино из-за ситуации с Балогуном на ЧМ по футболу 2026
В Парагвае сожгли чучело Мбаппе на празднике Сан-Хуан
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ловчев — об Анчелотти и Бразилии: «Главный здесь не он, а Винисиус»

ФИФА не отменила желтую карточку полузащитника сборной Франции Олисе в матче с Парагваем

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости