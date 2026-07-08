Ловчев — о формате ЧМ-2026: «Этими 48 командами размыто главное — ощущение события»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» раскритиковал новый формат чемпионата мира. На ЧМ-2026 впервые играют 48 сборных, и, по мнению Ловчева, это изменило само ощущение турнира.

— А потрясение номер два?

— Сама история с 48 командами в финале. Это все изменило. Я знаю, о чем говорю, все-таки участвовал в трех чемпионатах мира.

Это в финальной части отыграл на одном. Но участвовал в трех отборочных циклах. Практически мальчишкой сыграл в Мехико, это 70-й год. Второй цикл — это когда сборная СССР не поехала играть ответный матч в Чили. Третий — 1978 год. Играли решающий матч в Греции. Нас судья прибил. Офсайд был метров на восемь — нам забили, судья засчитал, и сборная СССР осталась без чемпионата мира. Всегда участвовало 16 команд, и все знали, что они сильные! А сегодня?

— Жизнь не стоит на месте.

— Сегодня у тебя в группе Кюрасао появляется, и все думают: ага, через эти Кюрасао будем набирать форму. Надо постараться, чтобы вылететь из группового турнира. Ребята, это чемпионат мира — здесь должно быть все напряженнее!

Я смотрю, откуда игроки в Кабо-Верде или таких же сборных. Объявляют: этот из «Тоттенхэма», этот из «Мальорки». В Марокко какой состав, если судить по клубам! А мы туда на сборы ездили — играть было не с кем. Значит, неплохие футболисты, не случайные люди. В Европе деньги считать любят и умеют. Но! Этими 48 командами размыто главное — ощущение события. Напряжение. Впервые на чемпионате мира не играют «от ножа».

— Может, и вернемся к прежнему.

— Да вы что? Никогда не вернемся! В первую неделю чемпионата мира классные матчи выглядели исключением. Как Англия — Хорватия. Мне там англичане ох как понравились. А потом совершенно разонравились. Но там встречались две сильные команды, уважающие себя и футбол. Они не желают стоять в штрафной площади.

Потому что Англия — футбольная страна и Хорватия тоже. Досмотрели этот матч, включаем следующий, а там 10 человек встали в штрафной площади. Вопрос только, забьют им или не забьют. Смотреть не на что! Это чемпионат мира?

ЧМ-2026 стал первым в истории турниром с 48 участниками. Новый формат добавил стадию 1/16 финала: после группового этапа в плей-офф выходят 32 команды.