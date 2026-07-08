Ловчев — об Анчелотти и Бразилии: «Главный здесь не он, а Винисиус»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» поделился мнением о работе Карло Анчелотти в сборной Бразилии.

— Бесков после поражения от «Вердера» 2:6 говорил: «Я своей вины не чувствую». А в чем вы видите сейчас вину Анчелотти? Чего он не смог в сборной Бразилии?

— Я начну издалека, но пусть вас это не смущает. Мы придем к Анчелотти.

Хороший тренер, плохой... Все определяет результат. Но сейчас с футболистами управляться сложно — все миллионеры. Вокруг них крутятся персональные тренеры, агенты, няньки. Вот теперь мы дошли до Анчелотти!

— У нас, как у самураев, — путь прекраснее конечной станции.

— Вы хоть раз видели, чтобы Анчелотти кому-нибудь пихал? Хоть раз? Я не помню — ни в «Реале», ни в сборной Бразилии! Да, понятно, внутри него клокочет. Но Анчелотти прекрасно понимает, что главный здесь не он, а Винисиус. Или еще кто-то. А жаль. Мне казалось, сегодняшняя Бразилия способна побороться за золото вместе с Аргентиной.

— Вот как?

— Это осталось с прежних времен, когда один чемпионат мира проводился в Латинской Америке, а следующий — в Европе. В Америке выигрывали свои, в Европе — европейцы.

— Мне Анчелотти ужасно жалко.

— А почему он оказался в сборной Бразилии? Не случайно же, а потому что те начали валиться! Кого в Бразилии можно назвать сегодняшней звездой? Неймара, который уже давно не играет в футбол? Только Винисиуса, все! Пеле, Гарринча, Вава, Роналдиньо — все они в прошлом.

Бразилия остановилась в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Анчелотти проиграла Норвегии со счетом 1:2. У норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанн.