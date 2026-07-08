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8 июля, 12:41

Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии

Руслан Минаев
Роберто Мартинес.
Фото Reuters

Португальская футбольная федерация (FPF) объявила об уходе Роберто Мартинеса с поста главного тренера сборной.

В понедельник, 6 июля, сборная Португалии уступила сборной Испании (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 и покинула турнир.

«FPF благодарит Мартинеса и его тренерский штаб за профессионализм и преданность делу в течение последних трех с половиной лет, периода, отмеченного победой в Лиге наций 2025 года, а также за самоотверженность, профессионализм и приверженность, с которыми он подошел к проекту, и за то, как он всегда уважал страну и португальский футбол», — говорится в сообщении FPF.

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Мартинес возглавлял национальную команду с 2023 года. Сборная Португалии под руководством 52-летнего испанца выиграла Лигу наций в 2025-м.

Ранее Мартинес тренировал сборную Бельгии, с которой стал бронзовым призером ЧМ-2018, а также «Эвертон», «Уиган» и «Суонси».

Сообщалось, что новым главным тренером сборной Португалии может стать 71-летний Жорже Жезуш.

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