Бельгийская федерация призвала пересмотреть регламенты ФИФА после ситуации с Балогуном

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) выступила с заявлением, в котором призвала пересмотреть действующие регламенты и дисциплинарную практику ФИФА.

Поводом стало решение ФИФА приостановить автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед очным матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«RBFA остается привержена пересмотру действующих регламентов ФИФА и практики их применения. Ассоциация гордится тем, как футболисты нашей сборной ответили на поле. RBFA продолжит заниматься вопросом ФИФА за пределами поля. Мы твердо убеждены, что международному футболу лучше всего служит дисциплинарная и управленческая система, которая в полной мере соблюдает принципы правовой определенности, прозрачности, равного обращения и честной игры. Независимо от спортивного результата, RBFA будет продолжать добиваться от ФИФА правильного и последовательного применения этих принципов», — говорится в заявлении RBFA.

Дисциплинарный комитет ФИФА 5 июля приостановил действие красной карточки Балогуна, полученной в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0), с испытательным сроком на год. Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался в ФИФА после удаления форварда. Несмотря на протест бельгийской стороны, Балогун вышел на поле в матче с Бельгией, которая одержала победу со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал на Испанию. Матч состоится 10 июля в Лос-Анджелесе.