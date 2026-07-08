Некоторые игроки сборной Норвегии столкнулись с недомоганием перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассказал, что некоторые футболисты испытывают недомогание накануне четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против сборной Англии.

«По-настоящему температура была только у Йоргена [Ларсена]. Но были покашливания и хрипота то тут, то там. Кондиционеры, перелеты, раздевалки — все это сказывается. В нашей делегации 50 человек, было бы странно, если бы ни у кого ничего не возникло», — приводит Reuters слова Сольбаккена.

Защитник Маркус Педерсен пропустил матч 1/8 финала против Бразилии (2:1) из-за болезни. Тренер также предположил, что сказался и стресс от дебюта на чемпионате мира.

«Не будучи врачом, думаю, это комбинация факторов. Парень молодой, приехал на чемпионат мира с мыслью «я буду запасным для Юлиана Рюэрсона», провел два матча и сыграл отлично. У него масса впечатлений, голова переполнена, тело переполнено, и в какой-то момент система дает сбой», — добавил Сольбаккен.

Матч между Норвегией и Англией в 1/4 финала чемпионата мира пройдет в ночь с 11 на 12 июля.