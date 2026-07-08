ФИФА не отменила желтую карточку полузащитника сборной Франции Олисе в матче с Парагваем

ФИФА отклонила апелляцию сборной Франции об отмене желтой карточки полузащитника Майкла Олисе, которую он получил в игре с Парагваем (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

— По желтой карточке ничего не изменилось. Сегодня утром мы получили уведомление от ФИФА, — приводит слова Дешама RMC Sport.

24-летний футболист может пропустить потенциальный матч в полуфинале ЧМ-2026, если получит еще одно предупреждение в игре с Марокко в четвертьфинале чемпионата мира.