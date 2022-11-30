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Сегодня, 16:59

ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти в матчах групповой стадии ЧМ-2026

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Фото AFP

ФИФА рассматривает возможность введения послематчевых серий пенальти на групповой стадии чемпионата мира-2026, утверждает The Athletic.

По информации источника, в случае ничейного результата в основное время будет проводиться серия пенальти. По ее итогам победившая команда сможет рассчитывать на бонусное очко.

ЧМ-2026 по футболу пройдет в Канаде, США и Мексике с 8 июня по 3 июля 2026-го. На мундиале впервые выступят 48 команд, а не 32. В финальной части турнира будут 16 групп по три команды в каждой.

Канада, Мексика и США на правах стран-хозяек ЧМ-2026 автоматически вышли в финальную стадию мундиаля.

Чемпионат мира по футболу
ФИФА
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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  • hottie

    Что-то типо НХЛ, где за проигрыш в овертайме очко добавляют. Вообще бред полный. Ничья - это тоже результат. Надо лысого срочно убирать с поста. Пусть возвращается шары катать на жеребьевках ек, а то его друг Маркетти уже который год грустит в одиночестве.

    30.11.2022

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    амерыганские реформы)))

    30.11.2022

  • Begedil

    Футбол уже очень отдалённо напоминает сам футбол, со всеми этими вашими евроновостями. Смотреть его всё меньше и меньше желания.

    30.11.2022

  • shpasic

    взяли за основу прогрессивную схему Кубка России!

    30.11.2022

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