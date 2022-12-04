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Сегодня, 19:25

Венгер считает, что расширение ЧМ до 48 участников поможет развитию футбола в мире

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал расширение чемпионата мира до 48 участников с ЧМ-2026.

«Это означает, что теперь будут отобраны еще 16 хороших команд. Например, Африку будут представлять на пять сборных больше, добавятся еще три европейские команды. На чемпионатах мира не представлено даже 25% планеты — точнее, всего 22%. Расширив турнир до 48 участников, мы дадим сборным больше возможностей и будем развивать футбол в этих странах. Мы смотрим на весь мир, и во многих из 225 стран мира наблюдается дефицит образования. Я убежден, что если у стран будет больше шансов представить себя на мировой арене, они будут делать больше для своего развития», — приводит слова Венгера ESPN.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Это будет первый турнир, проведенный по новому регламенту. В ЧМ будут принимать участие 48 команд, которые планируют разделить на 16 групп, по 3 сборной в каждой.

Источник: https://www.espn.com.br/futebol/copa-do-mundo/artigo/_/id/11324019/wenger-revela-tres-possiveis-formatos-competicao-copa-mundo-2026-que-tera-48-times

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 2
Польша 0
2-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Чемпионат мира по футболу
Арсен Венгер
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