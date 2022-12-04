Венгер считает, что расширение ЧМ до 48 участников поможет развитию футбола в мире

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал расширение чемпионата мира до 48 участников с ЧМ-2026.

«Это означает, что теперь будут отобраны еще 16 хороших команд. Например, Африку будут представлять на пять сборных больше, добавятся еще три европейские команды. На чемпионатах мира не представлено даже 25% планеты — точнее, всего 22%. Расширив турнир до 48 участников, мы дадим сборным больше возможностей и будем развивать футбол в этих странах. Мы смотрим на весь мир, и во многих из 225 стран мира наблюдается дефицит образования. Я убежден, что если у стран будет больше шансов представить себя на мировой арене, они будут делать больше для своего развития», — приводит слова Венгера ESPN.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Это будет первый турнир, проведенный по новому регламенту. В ЧМ будут принимать участие 48 команд, которые планируют разделить на 16 групп, по 3 сборной в каждой.